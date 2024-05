À Bras-Panon, des graines de champions sous les vacoas

À J-28 du 12 juin, date de l’arrivée de la Flamme olympique dans notre île, plusieurs acteurs du monde sportif péi ont répondu à l’invitation du Conseil départemental, à l’initiative de l’action La Réunion Terre de Champions, ce 15 mai à Bras-Panon. C’est dans le cadre verdoyant des berges de la rivière des Roches, qu’a été érigé le village réunissant une quinzaine de clubs sportifs, toutes disciplines confondues. Des animations et des ateliers de découverte, allant du volley au vélo, en passant par le tir à l’arc et l’escrime, le futsal, le lancer de vortex, ou encore le rugby en fauteuil roulant… ont ponctué la matinée.

Le Maire de Bras-Panon et Vice-président du Conseil départemental Jeannick Atchapa a activement participé aux activités avec les relayeurs qui porteront les couleurs du Département le 12 juin, dont Jean-Louis Prianon et Lucas Tandrayen, multiple médaillé en athlétisme handisport.

« Je vous remercie d’être à nos côtés pour ce moment de partage, de célébration du sport et des valeurs de l’olympisme, et de l’inclusion, a déclaré Jeannick Atchapa . A travers Lucas, le Département souhaite mettre en avant tous les athlètes évoluant dans le Sport adapté et le handisport à La Réunion. Leurs belles performances et leurs brillants parcours sont les preuves que le sport peut être une véritable voie d’accomplissement« .

C’est au rythme de la chorégraphie officielle des JOP2024, exécutée par des élèves du collège de Quartier Français que s’est achevée l’édition panonnaise de La Réunion Terre des Champions, sous un soleil radieux. Et Jeannick Atchapa de conclure : « Je profite de ce beau moment de partage et d’échange pour inviter la population le 12 juin, à nous retrouver tout au long du parcours de la flamme« .