Journée mondiale des animaux : du 4 au 9 octobre le TCO sensibilise le grand public

Du 4 au 9 octobre 2022 à l’occasion de la journée mondiale des animaux, dans les 5 communes du Territoire de la Côte Ouest, les médiateurs du TCO iront sensibiliser petits et grands à la prévention contre l’errance animale. Vien inform a zot ! Par TCO - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 18:13

3 messages à retenir : Surveillance, identification, stérilisation. Engagés contre l’errance animale depuis de nombreuses années, les médiateurs du TCO s’inscrivent en toute logique dans ces journées internationales dédiées à nos animaux. Du 4 au 9 octobre 2022 sur les stands, ils échangeront avec vous sur des astuces pratiques pour prévenir l’errance animale.

Out’ zanimo okip a li !

Pour les médiateurs TCO, adopter les bons comportements pour prendre soin de son animal de compagnie implique des actions de prévention, de responsabilisation et aussi d’éducation. Le respect de l’animal dispensé en milieu scolaire avec une approche ludique est fondamental. Raison pour laquelle des interventions sont programmées devant plusieurs écoles du Territoire de la Côte Ouest.

Peluches géantes et des jeux au programme

Au Port Mardi 4 octobre : Place du petit marché centre-ville de 8h à 12h Saint-Paul Jeudi 6 octobre : Pôle d'échanges Saint-Gilles-Les-Hauts de 8h à 12h Trois-Bassins Vendredi 7 octobre : Place de la mairie de 8h à 12h La Possession Samedi 8 octobre : Marché forain de 7h à 12h Saint-Leu Dimanche 9 octobre : Front de mer de 8h à 12h