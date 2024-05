Retour en images sur la Fête du Pain sur le Territoire de l’Ouest

Une toute première édition de la fête du pain organisée par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers qui a réuni plus d’une centaine de personnes sur le parvis de Cimendef, Centre des Arts et de la Culture ce samedi 4 mai dernier

En partenariat avec la Ville de Saint-Paul , la Région Réunion , le Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO et le Kar’ouest , et l’Office de Tourisme de l’Ouest, cet événement a mis à l’honneur notre savoir-faire péi.

Une journée bien gourmande qui a ravi les papilles. Le brunch n’a pas laissé place au choix entre le sucré et le salé, la démonstration de macatia a attiré les plus curieux et la mise en valeur du métier ont éveillé la curiosité des jeunes apprentis.

Comme l’a souligné Emmanuel SÉRAPHIN , Président du Territoire de l’Ouest, ce « temps de convivialité et de partage nous permet de mettre à l’honneur ce petit pain rond, le macatia, inscrit dans notre patrimoine historique et aujourd’hui nous avons tenu à le rendre unique. C’est aussi une opportunité de pouvoir valoriser un secteur d’activité qui vit des périodes difficiles avec l’augmentation des coûts des matières premières et les crises économiques que l’on connait. Au regard de ces impacts sur notre société , nous nous devons d’accompagner et de soutenir ces femmes et ces hommes qui font de leur métier une passion et qui donneront toujours le meilleur d’eux-même pour que perdure ce savoir-faire de générations aux générations. »

Une fin de matinée qui s’est conclue avec les grands gagnants du tout premier concours de macatia lontan :