Jour de fête = jour férié : les collectes de déchets de la semaine sont décalées au lendemain

Habitants (particuliers) des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, le TCO vous rappelle la règle en vigueur sur le territoire : Il n’y a pas de collecte des déchets les jours fériés.

Toutes les collectes de la semaine sont décalées d’une journée.



Sont concernés : les emballages recyclables (bacs jaunes), les ordures ménagères (bacs bleus ou verts), les déchets végétaux et les encombrants.



Toutes les collectes de la semaine du 25 décembre et du 1er janvier seront décalées d’une journée : par exemple, les collectes habituellement assurées le lundi seront reportées au mardi, celles du mardi au mercredi et ainsi de suite jusqu’au samedi de la semaine concernée (30 décembre 2017 ou 6 janvier 2018).