Exclusif - La Réunion comme vous ne l’avez vraiment jamais vue !

Jim Gares, Vincent Cotte et Sébastien Chambet sont trois parachutistes de renommée mondiale, qui nous font découvrir La Réunion à travers leur passion de la chute libre. À travers ces sauts, ils mettent en scène les magnifiques paysages de l’île. Des images exceptionnelles capturées grâce à ces membres de l’équipe de France de parachutisme qui ont plusieurs titres mondiaux à leur actif. Telle une ode à la nature sauvage de l’île, un film intitulé "45 secondes d’éternité" va être produit, puis diffusé en 2021 à l’échelle nationale. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 16:55 | Lu 525 fois





Les trois principaux protagonistes de ce film-documentaire totalisent plus de 30.000 sauts à eux seuls, et les différents intervenants venus leur prêter main forte ne sont pas en reste non plus. Voici un aperçu de leurs états de service dans le microcosme de la chute libre :



Jim Gares totalise 10.000 sauts. Il est vice-champion du monde de freefly en 2016, moniteur de soufflerie et vidéoman.



Vincent Cotte a 7.000 sauts au compteur. Il est vice-champion du monde de freefly en 2016, base jumper et spécialiste Wingsuit.



Sébastien Chambet, qui nous a aimablement présenté le projet “45 secondes d’éternité”, totalise 15.000 sauts. Il est double champion du monde freestyle en 2010 et 2012. Il est également vice champion du monde de freefly en 2016, spécialiste vidéo et photographe.



Arnaud Longobardi est pilote de ligne, spécialiste speed-flying, speed-riding et wingsuiter.



Rodolphe Cassan est base jumper et spécialiste wingsuit.





