A la Une .. Cilaos : Une société autorisée à utiliser deux hélisurfaces temporaires

La préfecture a autorisé Mafate Hélicoptère à poser et décharger du matériel sur deux hélisurfaces de manière temporaire. Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 15:24

Les ballets aériens vont se poursuivre au dessus du cirque de Cilaos durant ce mois de septembre. Les appareils ne seront pas chargés de touristes mais de matériel. La préfecture a autorisé la société Mafate Hélicoptère à utiliser deux hélisurfaces temporaires situées dans l’agglomération pour ce mois de septembre 2022.



La société de transport devra exclusivement en faire usage pour acheminer des charges à l’occasion du transport de 4 pylônes pour une société de travaux d’installation électrique, NewCom.



Pour autant, Mafate Hélicoptère devra respecter des prescriptions : éviter autant que possible les zones d’habitation ou encore réduire les nuisances sonores autant que possible.



La préfecture qui reconnait la résonnance forte dans le cirque incite notamment à faire une communication auprès de la population par affichage en mairie.