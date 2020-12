Société Alimentation durable et économie circulaire: 11 projets réunionnais financés

L'Etat va soutenir à hauteur de 92.000 euros des projets locaux qui visent à promouvoir la transition écologique sur notre île.

La Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DEAL), l'Agence Régionale de Santé (ARS), l'Agence de Transition Ecologique (ADEME) et la Fondation Crédit Agricole, ont lancé en juillet 2020 un appel à projets sur les enjeux d'une alimentation durable et de l'économie circulaire pour le territoire réunionnais.



Les objectifs de l'appel à projet ont porté sur les dimensions suivantes :



- favoriser les comportements alimentaires à faible impact environnemental,

- limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation,

- lutter contre le gaspillage alimentaire,

- promouvoir la production locale de l'agriculture biologique,

- substituer l'usage des plastiques à usage unique dans l'alimentation.



Cet appel à projets a connu un très fort engouement avec 45 dépôts de dossiers portés par des acteurs d'origines diversifiées (entreprises, collectivités locales et associations).



11 projets ont été retenus et bénéficieront d'un accompagnement pour un montant total de 92 000€ :



Ateliers « Consommations Responsables » du Quartier Bellepierre et La Source (association ACCASE) ;

Spectacles « Les Aventures de Lily et Georges » sur les changements de comportements de consommation (association LINO COMEDY THEATRE) ;

Parcours éducatifs sur alimentation durable « Agri deb » (association LES PETITS DEBROUILLARDS) ;

Film documentaire sur l'alimentation durable « Kour circui » (SARL NAWAR PROD) ;

Laboratoire de transformation alimentaire Low Tech (association LA RAFFINERIE) ;

Ateliers sensibilisation sur alimentation durable dans les quartiers de Saint-Joseph (association LAPOSA) ;

Ateliers et formations sur agroécologie et légumineuses au Lycée Leconte De Lisle (association DES ABEILLES DANS LE LYCEE) ;

Aménagement boutique coopérative alimentaire (produits locaux et durables) à Saint-Denis (association MANGUE SOLIDAIRE) ;

Guide pédagogique sur le gaspillage alimentaire (association PASSERELLE) ;

Ateliers « RENDEZ VOUS FRAICHEUR » des quartiers de La Possession (commune de LA POSSESSION) ;

Jeux pédagogique « PARCOURS VERS MA SANTE » sur l'alimentation durable (SARL LA VIE EN SANTE).

