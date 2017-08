Les parents du Tampon bloquent la route

"En l’état actuel des effectifs, 51 ATSEM ont pu être mobilisés pour les 31 écoles maternelles. Cela est à l’évidence insuffisant en comparaison avec ce qui existait les années précédentes. Il n’est pas étonnant que les enseignants et les parents d’élèves dans différentes écoles ont réagi face à cette situation et ont exprimé leurs inquiétudes légitimes et leur mécontentement", confirmait hier le maire du Tampon.



La municipalité s’est donc adressée au préfet pour obtenir en urgence un complément de 55 contrats aidés qui seraient intégralement affectés aux classes de maternelle.