Le viaduc de la Grande Chaloupe inauguré en grande pompe

Les travaux concernant le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase. Le viaduc de la Grande Chaloupe a été officiellement inauguré ce vendredi 8 septembre 2017 par Didier Robert. Le président de Région a convié à ce titre la presse mais également des lycéens de Roches-Maigres, Jean Hinglo et ceux de l’Horizon pour l’inauguration de cette infrastructure, le second inauguré sur le chantier.



Ce viaduc de 240 mètres de long, qui par sa forme fait référence à une coque de bateau, a été livré après trois ans de travaux. Environ 15 000 m3 de béton et 2 300 tonnes d’acier ont été nécessaires pour la réalisation de ce viaduc. Construit les pieds dans l’eau, il est directement intégré au site historique et naturel de la Grande Chaloupe.



Didier Robert a déclaré que des mesures "aussi bien terrestres que maritimes" ont été prises pour la construction du viaduc afin de limiter son impact environnemental. Le président de la collectivité régionale souhaite que "plus globalement", le chantier de la Nouvelle Route du Littoral soit le plus exemplaire que ce soit dans sa dimension "économique, sociale (…) et bien sûr écologique".



De son coté, le responsable du chantier, Philippe Le Coq, a assuré que tout au long des travaux, "nous avons veillé à la préservation de la biodiversité du site". "Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des collaborateurs, des ouvriers, des sous-traitants... C'est grâce à leur travail, que tout cela est possible", a-t-il ajouté.



Une desserte sécurisée vers la mer



À la fin des travaux de la NRL, ce viaduc de la Grande Chaloupe permettra aux riverains et aux usagers de la route "de bénéficier d’une desserte complète et sécurisée tout en restant connecté avec son patrimoine naturel", explique la Région Réunion.



Après la livraison en février 2017 des ouvrages d’art de l'échangeur de La Possession, et l’inauguration ce vendredi du viaduc de la Grande Chaloupe, c’est désormais du côté de Saint-Denis que le chantier s’accélère avec la fin de la construction de la partie inférieure de la digue de Saint-Denis. La partie supérieure de cette digue et les travaux du tronçon de digue au sud de la Grande Chaloupe ont également débuté cette année.



Concernant le viaduc du Littoral, les travaux se poursuivent avec la pose des piles par voie maritime avec la barge Zourite et la réalisation du tablier grâce, notamment au transport des voussoirs par voie terrestre sur les fardiers qui alimentent la poutre de lancement.

