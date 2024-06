Violences conjugales : « Notre seule crainte, c’est que vous finissiez par la tuer »

Il est 18 h 20 lorsque la police intervient au Port pour des faits de violences conjugales. À leur arrivée, les forces de l’ordre trouvent une jeune femme au visage et aux bras tuméfiés. L’auteur des faits n’est autre que son conjoint qui est contrôlé par la police à un taux de 2,10 g/l alors que sa conjointe est contrôlée à 3,30 g/l d’alcool dans le sang et fait état de son intention de ne pas déposer plainte.

Pour autant, le parquet décide de placer l’auteur en garde à vue. En effet, s’il n’a qu’une mention à son casier, c’était déjà pour des faits sur sa compagne en 2023. Des faits qui lui avaient valu une peine de 15 mois de prison dont 9 mois de sursis, peine qu’il avait effectuée sous bracelet électronique chez ses parents. Une fois fini son placement sous bracelet, en raison de ses manquements aux obligations de son contrôle judiciaire – il n’a pas respecté l’interdiction de contact avec la victime – le juge d’application des peines avait révoqué le contrôle judiciaire et mis les 9 mois à exécution.

Lors de l’audience ce mercredi, le prévenu fait preuve de politesse et se montre repenti. Il explique que ce soir-là, il est rentré alcoolisé, mais que sa compagne l’était aussi. Une dispute a éclaté et alors qu’elle était sortie pour se jeter par le balcon, il a eu un énorme stress en la rattrapant. Ensuite, il l’a frappée : « On s’est disputé, j’ai paniqué et les coups sont partis. Je regrette mon geste, je n’ai pas réfléchi« , explique-t-il au tribunal. « Toutes les personnes qui s’alcoolisent ne frappent pas leurs compagnes. À jeun vous reconnaissez et vous êtes conscient, mais alcoolisé, vous êtes dangereux« , fustige la présidente, le reprenant de volée. En effet, la victime a une fracture au visage avec une ITT de 9 jours. L’enquête met également en lumière qu’ils sont en couple depuis 2012 et qu’une quarantaine de signalements ont été faits à la police en 10 ans de vie commune.

« Il n’a respecté l’interdiction de contrat que lorsqu’il était sous bracelet »

« J’avoue être particulièrement démunie devant cette procédure et face à leur manière de vivre« , indique la procureure. « Je ne sais pas quoi faire pour qu’elle ne finisse pas comme une victime et lui en détention. Il y a un problème de violence et d’alcool entre eux depuis 10 ans, sauf que systématiquement, ils se remettent ensemble. Il n’a respecté l’interdiction de contact que lorsqu’il était sous bracelet. Il n’y a pas de prise de conscience des conséquences de ses violences sur sa compagne« , tance le parquet qui requiert 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire renforcé pendant 3 ans, le maintien en détention et une interdiction de contact durant 5 ans et de paraître au domicile de la victime durant 3 ans, avec une peine de 1 an en cas de manquement.

Pour la défense, « il s’agit une fois encore de violences conjugales sur fond d’alcool« . La robe noire estime qu’il s’agit « d’une relation d’un couple toxique qui s’adonne à l’alcool et finit par des faits graves et pourrait devenir dramatique« . La défense plaide pour une peine assortie d’un suivi pour qu’il puisse prendre en compte et régler son addiction à l’alcool.

Le tribunal condamne le prévenu à 3 ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire renforcé et suit les réquisitions du parquet concernant les interdictions de contact et de paraitre au domicile de la victime. « Notre seule crainte, c’est que vous finissiez par la tuer« , conclut la présidente après avoir expliqué le sens de la peine au conjoint violent.