Vigilance Jaune fortes pluies et orage cet après-midi pour les régions Sud et Sud-Est

Le temps va se dégrader cet après-midi dans le Sud de l'île. Météo France vient en effet d'émettre une vigilance jaune fortes pluies et orages pour les régions Sud et Sud-Est.

Comme le prévoit Météo France, les averses vont se renforcer à la mi-journée et concerneront le long des pentes Sud du volcan avant de s’étendre aux hauteurs du Sud-Ouest et de l’Ouest en passant par Cilaos au fil de l’après-midi.

Ces averses parfois soutenues pourraient prendre un caractère orageux dans les pentes Sud du Volcan.

Compte tenu du contexte humide de ces derniers jours sur le Sud et le Sud-Ouest et des sols proches de la saturation, la plus grande prudence est recommandé aux abords des ravines.

La moitié Nord-Est de l’île bénéficie de conditions plus sèches avec des averses éparses dans les hauteurs et un ciel nuageux sur le littoral.