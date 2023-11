VIF : Le bouton Monshérif débarque à La Réunion

Alors que La Réunion reste parmi les territoires les plus touchés par les VIF (violences intra familiales), la question des violences faîtes aux femmes est un sujet majeur pour notre département.

Grâce au déploiement du bouton Monshérif, le CEVIF et la Région espèrent mieux protéger les femmes victimes de violences. Ce dispositif se veut discret, et peut être caché aisément sur soi ou dans un sac à main. Une pression permet d’envoyer directement un message aux associations partenaires. Deux, et c’est un appel qui est lancé, et avec trois pressions, un enregistrement se lance pour faciliter la récolte de preuves. Son fonctionnement passe par une application installable sur tous les smartphones.

Un premier lot de 1000 boutons va prochainement être distribué par les associations à des femmes victimes de violences.

