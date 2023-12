Une voiture sur le toit à Saint-Paul

Un homme de 30 ans était jugé hier par le tribunal de police de Saint-Pierre pour avoir arraché des plantes et abîmé un naco dans la résidence où il vivait. En raison de l’angoisse provoquée à l’idée d’aller en prison, le prévenu est parvenu à se reprendre en main en se sortant de l’alcool et de la rue. Un parcours d’autant plus impressionnant que les médecins évaluent son âge mental entre 6 et 9 ans.