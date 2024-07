Un paisible village envahi par le plus grand festival échangiste de Grande-Bretagne

Les habitants d'Allington, un pittoresque hameau du Lincolnshire, se préparent pour le plus grand festival échangiste de Grande-Bretagne, le Swingathon. Cet événement de quatre jours, dédié au sexe et au fétichisme, attire environ un millier de participants, perturbant temporairement la tranquillité du village.

Le Swingathon, qui a débuté hier, propose une variété d’activités destinées à ses participants, y compris des « tentes de jeu », de la pole dance, des jacuzzis, des soirées mousse, des donjons mobiles et même du bingo avec des plugs anaux. Des photographies aériennes ont révélé l’ampleur du rassemblement, avec des fêtards venus de toute la Grande-Bretagne.

Les années précédentes, des habitants en colère ont déposé des plaintes auprès de la police concernant les « cris et gémissements » provenant du site, perturbant leur sommeil. Un résident local, souhaitant rester anonyme, a déclaré : « J’ai déjà entendu parler des plaintes concernant le bruit et ce ne sont pas les sons que l’on souhaite entendre quand on essaie de dormir ».

Pour faire face aux perturbations, la police et les autorités locales ont renforcé la surveillance et mis en place des mesures pour minimiser l’impact sur la communauté. Cependant, la tension reste palpable parmi les habitants, certains exprimant leur frustration face à l’incapacité de dormir et à l’invasion de leur tranquillité.

Le Swingathon, classé X, est devenu l’un des événements échangistes les plus notables du pays, attirant de nombreux participants chaque année. Sa popularité croissante pose des défis pour les petites communautés qui l’accueillent, suscitant des débats sur la balance entre liberté individuelle et respect de la vie communautaire.