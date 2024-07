St-Gilles : Un baleineau vu du ciel filmé par drone

« Nous bénéficions dans cette étude de l’expertise d’un professionnel de renom international spécialisé dans le domaine, Fredrik Christiansen, qui effectue actuellement une mission à La Réunion pour appuyer Globice dans la première campagne de collecte de données et former l’équipe au protocole de terrain et au traitement des données » indique Globice qui compte déjà plusieurs survols réussis dont celui d’un jeune juvénile filmé ce vendredi au large de Saint-Gilles et qui a visiblement bien profité d’une alimentation nutritionnellement riche.