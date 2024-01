Seine-Saint-Denis : Un ado de 14 ans violemment agressé devant son lycée est mort

Communiqué

Nous apprenons avec stupeur et grande tristesse le décès de Farid, lycéen violemment agressé mercredi dernier aux abords de son établissement scolaire. Nos pensées les plus vives vont à sa famille, ses amis, ses enseignants ainsi que tous ses proches. Nous leur apportons toute notre solidarité et présentons nos plus sincères condoléances.

Mercredi 17 janvier 2024 à 9h du matin, alors qu’il était à quelques mètres de l’entrée de son lycée pour passer une épreuve de bac blanc, une voiture s’est arrêtée à la hauteur de Farid pour une opération s’apparentant à une expédition punitive. L’agression a été fugace, froide, aveugle et d’une extrême violence avec l’usage d’objets contondants. Les agresseurs ont laissé leur victime au sol. Les secours, alertés par ses camarades et le personnel du lycée, se rendent sur place en quelques minutes et prennent en charge l’adolescent à l’intérieur de l’établissement. Il est ensuite transporté à l’hôpital Beaujon.

Ce samedi 20 janvier, alors que la communauté dionysienne était rassemblée devant la Mairie pour rendre hommage à Sedan décédé sur le quai du métro Basilique, soutenir sa famille et appeler à la désescalade de la violence, Farid perdait le combat qu’il menait depuis 4 jours pour survivre.

Saint-Denis perd un autre de ses enfants. Il s’agit d’un drame absolu. Plus encore maintenant résonne le message fort du rassemblement de ce matin devant la maison commune : le refus de la violence entre et envers nos jeunes. Aucune des exactions commises ces derniers jours ne resteront impunies. Les forces de l’ordre et les enquêteurs sont pleinement mobilisés.

Chacun doit prendre la mesure de sa responsabilité pour mettre fin au cycle de la violence. Aujourd’hui, la municipalité est aux côtés de la famille de Farid et lui apporte toute sa solidarité.