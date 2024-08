Pourquoi l’Assomption est un jour férié ?

Chaque année, le 15 août, de nombreux pays à travers le monde célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie, un jour férié profondément enraciné dans la tradition chrétienne. À La Réunion, les fidèles se retrouvent pour la traditionnelle messe de la Vierge au Parasol. Mais pourquoi ce jour est-il férié, et quelle est son importance historique et religieuse ?

L’Assomption célèbre l’élévation au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, à la fin de sa vie terrestre. Cette croyance trouve ses origines dans les premiers siècles du christianisme. Le 15 août est un jour férié dans de nombreux pays à majorité catholique ou orthodoxe, notamment en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Belgique, et dans plusieurs pays d’Amérique latine.

En France, l’Assomption est un jour férié depuis 1638, lorsque le roi Louis XIII a consacré le royaume de France à la Vierge Marie en remerciement de la venue au monde du futur Louis XIV après des années d’attente.

L’Assomption de Marie est riche en symbolisme. Pour les chrétiens, elle représente la glorification de la Vierge Marie et son rôle central dans le mystère de la Rédemption. Elle est également un signe d’espérance, illustrant la croyance en la résurrection des corps et la vie éternelle. La fête souligne l’importance de la dévotion à Marie et son intercession auprès de Dieu.

Pour les croyants, l’Assomption est une journée de grande dévotion. Des messes et des processions sont organisées, en particulier dans les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, comme à Lourdes en France.

À La Réunion, c’est sur l’esplanade de Piton Sainte-Rose que près de 10 000 fidèles se retrouvent pour célébrer la Vierge Marie. La traditionnelle messe de la Vierge au Parasol sera célébrée pour la première fois par le nouvel évêque Pascal Chane-Teng, qui avait assisté à la dernière messe de Monseigneur Gilbert Aubry l’année dernière.