Plantation d’arbres au Grand Stella, samedi 20 avril 2024 à partir de 8h

Agissons pour notre planète ! Rejoignez-nous le samedi 20 avril 2024 à Saint-Leu pour planter des arbres !

La Ville et le Lions Club de Saint-Leu, vous invitent à participer dès 8h à une action concrète pour préserver notre environnement en plantant ensemble mille arbres de la future forêt du Grand Stella.

Munissez-vous d’eau d’une casquette et de chaussures adaptées, et rejoignez-nous ce samedi pour contribuer à un avenir plus vert et durable. Chaque arbre planté compte !

Entrée libre, sans réservation. Suivez simplement le fléchage à partir de l’aire de pique-nique de Stella.