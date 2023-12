Pardon pour la vulgarité de mes propos. Mais, …

Putain d’experts, merde ! Putain de droit de véto, merde ! Mais, bon dieu, c’est si difficile que ça de se mettre autour d’une table et d’échanger, de dire ce qui ne va pas ici ou là et de faire intervenir ces putains d’experts pour autre chose que voter 50 milliards de dollars pour jeter de l’huile sur le feu de la guerre, des guerres, partout dans le Monde ??? Nous en avons marre, nous, les petits, les sans grades, de voir se déliter la vie, nos vies, au profit de qui ??? Oui, avec toutes vos conneries guerrières et financières, vous, les maîtres du monde, vous êtes arrivé au résultat mirifique de mettre notre belle planète à feu et à sang. Pardonnez ma vulgarité, pardonnez ma colère viscérale qui est à la mesure de vos mensonges et de vos crimes. Je sais que cela gronde de plus en plus dans les chaumières. Même le puissant président américain s’en est aperçu. Pour tromper une fois de plus son peuple, il joue les colombes en demandant à Israël de réduire son agressivité, tandis que, dans le même temps, en misouk, il livre des bombes à Israël. Doux Jésus, Grand Allah, qu’ai-je fait au bon dieu pour mériter cela ? Vous êtes con ou quoi, putain d’experts ? Moi je vous donne 50 milliards de dollars pour construire ce chemin vers le calme des esprits, l’échange des idées de paix, le partage équitable des richesses de la planète et du travail nécessaire pour les exploiter de façon durable, au profit de tous les enfants du Monde !!! Et je sais, bande de connards, que vous êtes capables de mettre ce plan en route et de le mener à son terme. Je sais que dans les grandes écoles des grands décideurs, on apprend à nos futurs experts d’être autant capable de défendre une thèse que son antithèse. Alors, qu’attendez-vous, criminels en col blanc ??? Et vous, les donneurs d’ordre, ne craignez-vous pas de terminer comme Louis XVI ???

Putain de bordel de merde, le problème est vachement simple. Voici les données et la question posée :

1 – L’humanité est coupée en deux.

2 – D’un côté le monde occidental, de l’autre, le reste du monde.

3 – Ils ne peuvent pas se sentir.

4 – Chacune des deux parties veut diriger le monde

5 – Ils possèdent chacun 50.000 bombes nucléaires.

6 – Il y a 100.000 villes importantes dans le Monde.

7 – Ces couillons de dirigeants ont passé un accord entre eux pour ne pas se servir de ces bombes (Ils ont trop la trouille d’y passer en cas d’escalade).

8 – Mais, ces couillons n’ont pas abandonné l’idée de diriger tout de même le monde. C’est la raison pour laquelle ils sont en train de mettre au point des arme bactériologique qui affaiblissent les humains sans détruire les constructions.

9 – C’est vrai que les deux régimes politiques de ces deux parties du monde sont différents. Mais c’est normal. L’une des moitiés du Monde n’en a pas assez pour vivre décemment, l’autre en a beaucoup trop. D’où les tensions.

10 – La question posée est la suivante :

1 – Quel est le but à atteindre pour calmer ce jeu stupide ?

2 – Quel est le plan à mettre en place pour parvenir à ce but ?

Messieurs les experts, c’est à vous de jouer si vous avez une âme ou des couilles.

François-Michel MAUGIS