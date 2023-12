Notre île a non seulement connu la Souffrance de l’esclavage, mais aussi l’ignorance. La désinformation. L’IGNORANCE est un CANCER qui détruit notre démocratie, notre vision des événements, notre mode de pensée. C’est parce que nous avons besoin de l’information de nos journaux que nous pouvons et que nous devons réagir aujourd’hui pour nous et pour […]