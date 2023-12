Météo : Un beau temps général malgré un peu de vent

La journée se profile de manière très plaisante sur l’île de La Réunion, suivant la quiétude de la nuit précédente. En ce début de matinée, le département jouit d’une atmosphère agréable, avec une présence limitée de nuages, principalement dans les basses altitudes. Cependant, l’après-midi révèle une division nette de l’île en deux parties distinctes sur le plan météorologique.

À l’est, une couverture nuageuse conséquente va s’installer, mais elle restera confinée à environ 2 000 mètres d’altitude, préservant ainsi les sommets les plus élevés. De plus, les averses se feront rares dans cette région. À l’opposé, du côté ouest, peu de changement est observé par rapport à la matinée, avec un ensoleillement prédominant.

Les températures maximales varient entre 29 et 32°C sur le littoral, atteignant 27°C dans la région de Cilaos, et oscillant entre 19 et 21°C au Maïdo et à Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent souffle modérément du sud le long des côtes est et ouest de l’île, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Il adopte une direction sud-ouest dans la région du Port. Dans les hauteurs, le vent conserve sa direction ouest, avec des rafales possibles atteignant environ 40 km/h du côté du Maïdo et du Volcan.

En ce qui concerne les conditions maritimes, une agitation est présente dans les flots méridionaux, de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, résultant de la houle provenant du sud-sud-ouest, mesurant entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Ailleurs, la mer demeure relativement calme.