Météo : Le retour du beau temps

Le bulletin de Météo-France :

En ce milieu de semaine, l’amélioration se poursuit après le passage de Belal avec des conditions beaucoup plus sèches.

En effet, la matinée s’annonce assez agréable avec de belles éclaircies et quelques passages nuageux sur le Sud et le Nord-Est de l’île. En journée, quelques averses peuvent se développer dans les hauts et sur les contreforts Est du Volcan mais cela n’altère en rien l’impression de beau temps qui règne sur notre département. En effet, le soleil fait de belles apparitions sur une majeure partie de l’île au cours de l’après-midi.

Les températures maximales atteignent les 27 à 31°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les Cirques, 16 à 18°C au Volcan et au Maïdo.

Le vent de secteur Sud à Sud-Ouest reste modéré sur la façade Ouest et Est de l’île avec des rafales à 50 à 70km/h entre Saint-Leu et le Port et entre Cap Méchant et la Pointe des cascades. La mer est agitée avec une houle de 2 mètres environ s’amortissant sur les côtes Sud de l’île.