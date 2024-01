Levée de la vigilance rouge fortes pluies dès 7H ce jeudi

Vigilance météorologique à partir de 7h :

🟠 Retour à la vigilance orange fortes pluies / orages pour les zones Sud, Sud-Est mais également la commune de Saint-Leu

🟡 Retour de la vigilance jaune fortes pluies / orages pour la zone Ouest

🟡 Maintien de la vigilance jaune vents forts pour toutes les zones, exceptée la zone Nord

Restez vigilants

La tempête tropicale modérée Candice se situe à 350 km à l’Est de La Réunion et continue de s’éloigner progressivement de nos côtes.

En conséquence, les zones Sud, Sud-Est ainsi que le secteur de Saint-Leu concernés la nuit dernière par une vigilance rouge fortes pluies / orages, repassent en vigilance orange à partir de 7h. La zone Ouest passe en vigilance jaune fortes pluies / orages.

Toutes les zones de l’île restent placées en vigilance jaune vents forts, à l’exception de la zone Nord.

Les passages pluvieux de la nuit ont donné des cumuls de précipitation localement intenses sur le sud de l’île, légèrement en deçà des quantités attendues

Des précipitations sont encore attendues en matinée ce jeudi.

Depuis le début de l’épisode, les cumuls provisoires observés atteignent :

– 507mm sur Grand Coude

– 470mm sur le Dimitile

– 400 mm sur les Makes

– autour de 350 mm sur les Hauts du Tampon

– 100 à 200mm sur le littoral

Des routes et radiers sont submergés et des éboulements sont constatés dans certaines zones : tenez-vous informés de l’état des routes et de la circulation et restez vigilants. La plus grande prudence est recommandée sur les axes routiers de la moitié Sud de l’île.

Dans les communes concernées par la levée de la vigilance rouge :

– Les écoles, collèges et lycées des 11 communes restent fermés ce jeudi 25 janvier 2024. Pour l’université de Saint-Pierre et du Tampon, une communication spécifique sera faite ;

– Les internats ré-ouvriront cet après-midi pour accueillir les internes ;

– L’accueil en périscolaire et les accueils collectifs de mineurs seront également fermés ;

– Il est recommandé de garder son enfant à domicile et de ne pas le conduire dans un établissement d’accueil de jeune enfant (crèche) ou chez une assistance maternelle ;

– Les transports scolaires restent suspendus ce jeudi dans ces 11 communes ;

– Les services de transports en commun reprendront progressivement dans la matinée en fonction de l’état des routes et de la circulation. Rapprochez-vous de votre société organisatrice de transport.

– Le recours au télétravail reste conseillé, dès lors qu’il est possible.

La plus grande prudence est nécessaire