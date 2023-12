Lettre ouverte aux décideurs

Objet : Demande d’intégration du comité de suivi des études de sécurisation du littoral saint-lousien

Madame, Messieurs,

Le Koleketif Sovgard Zarlor Kartyé Létan vous sollicite afin d’intégrer le comité de suivi des études en vue d’un aménagement sécurisé du front de mer de Saint Louis. Ces études devraient démarrer en début d’année 2024 comme annoncé lors de la réunion de concertation du 7 novembre 2023 avec Madame Le Maire de Saint-Louis et les service de la Ville et de la CIVIS.

En effet, les membres du collectif restent soucieux face à l’urgence de la situation et souhaitent voir avancer les études et les travaux d’aménagements les plus efficaces pour protéger le quartier afin de garantir notre sécurité et la sauvegarde du patrimoine.

Dans l’attente d’un retour favorable de votre part, nous vous transmettons nos salutations respectueuses.