Les cachalots plus présents qu’on ne le pensait

Les observations de grands cachalots (Physeter macrocephalus) dans les eaux réunionnaises sont rares. Depuis 2001, Globice a recensé 15 observations pour un nombre total estimé de 37 individus. « Nous suspections toutefois qu’ils soient plus nombreux et qu’un bon nombre d’observations échappe à notre suivi visuel », note l’association.

Afin d’améliorer le recensement des espèces approchant notre île, Globice a souhaité mettre en oeuvre un suivi par acoustique passive. « Nous avons ainsi pu déployer, dans le cadre des programmes DECLIC et PRIMO soutenus par le FEDER (Europe) et la Région Réunion, un hydrophone à 1,5 km au large de Saint-Pierre, à 300 m de profondeur. L’écoute du paysage sonore sous-marin permet d’améliorer la compréhension de la répartition et des mouvements des cétacés, même ceux qui restent loin de nos côtes », précise l’association.