L’EPSMR à la pointe de la psychiatrie moderne récompensé

L’établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) vient d’être certifié avec la mention « Haute Qualité des soins » par la Haute autorité de santé (HAS). Une distinction qui se caractérise par de la reconnaissance et l’engagement des équipes au service des patients.

En effet, la politique de santé mentale est une partie intégrante de la politique de santé publique et la psychiatrie en est le pivot. Mais, au moment même, où cette distinction vient de placer notre hôpital public de santé mentale au-devant de la scène. Ce qui nous honore fortement. Dommage qu’elle reste encore la grande oubliée de la médecine française.

Malgré le long combat mené pour une psychiatrie moderne avec plus de moyens et d’un changement regard de la société sur cette maladie. Il est regrettable que l’image de la psychiatrie reste encore peu flatteuse, celle-ci en raison de l’héritage d’une « politique asilaire » d’une époque historique de cette discipline et parfois de manque de connaissance de cette maladie. Bien que les équipes se donnent aujourd’hui comme hier dans un professionnalisme exemplaire et que les notions de « bientraitance et de bienveillance » occupent une place centrale à l’EPSMR.

Cependant, je ne vais pas vous raconter la psychiatrie asilaire de l’ancien site de l’époque, avec des quartiers hommes, des quartiers femmes. Mais je vais vous parler du seul service d’enfants créé en 1968 (bâtiment démoli dernièrement de l’ancien site du berceau de la psychiatrie) appelé « pavillon des enfants », un bâtiment avec deux espaces, pour garçons et filles séparés, avec deux cours, deux réfectoires, etc, etc, des lieux fermés.

-Un courant d’humanisation et de sectorisation-

Pourtant, il a fallu attendre l’arrivée du premier pédopsychiatre à la Réunion, en la personne de Gilles Vauthier en décembre 1977, pour donner une autre dimension à la psychiatrie infanto-juvénile. Dont les familles deviendront timidement pour la première fois actrices dans les dispositifs de soins et au fil des années. À partir de-là, on peut affirmer que « l’alliance thérapeutique » entre le patient, son entourage, l’école ou institution et l’équipe soignante est devenue fondamentale pour favoriser cette politique de soins et d’inclusion.

Moi-même a été le témoin pendant plus de quarante ans de cette évolution spectaculaire de la psychiatrie de l’enfant et des nombreux dispositifs extrahospitaliers créés en cinquante-cinq ans (1968-2023), surtout avec des équipes pluridisciplinaires, bien que les autres corps de métier n’étaient les bienvenus à une époque car les « infirmiers uniques » faisaient toutes les tâches, du nettoyage aux soins. Mais, ne dit-on pas que pour construire une maison on a besoin de plusieurs spécialistes ? Il a fallu du temps pour l’acceptation.

Je me souviendrais toujours de ce petit groupe pré-adolescents qui rêvait de voir la neige, de prendre l’avion, le train et d’être en Métropole. Ce projet de séjour thérapeutique qui s’est inscrit dans un cadre de soins, a pu se faire il y a une vingtaine d’années, soutenu par un pédopsychiatre, cadre, équipe, direction… comme des dizaines d’autres, grâce à un personnel volontaire qui s’est dévoué pour améliorer la qualité, la sécurité de soins et la bientraitance. Ce qui reflète l’engagement et le professionnalisme des équipes, quand il s’agit de projets de soins.

En final, Cette distinction marque une reconnaissance forte qui en dit long sur l’évolution de la pédopsychiatrie, mais aussi la psychiatrie adulte à la Réunion depuis la politique d’humanisation et surtout de la politique de sectorisation de la psychiatrie démarrée depuis 1975. Avec des dispositifs plus proches des territoires et de la population. C’est le fruit d’un long travail qui se trouve récompenser, même si beaucoup reste à faire pour améliorer de vie des patients, sans oublier le personnel qui s’investit chaque jour avec bienveillance et bientraitance mérite peut-être d’un peu plus de reconnaissance car « l’oubli tue ». Merci à nos héros et félicitations à l’EPSMR pour cette distinction honorifique !