[Communiqué] Législatives : Candidature d’Erick Fontaine sur la 2e circonscription

Communiqué

La situation de la France au lendemain des élections européennes et de la dissolution de l’Assemblée nationale ouvre la perspective du pire.

La convocation d’élections législatives le 30 juin et le 7 juillet met au pied du mur l’ensemble des forces politiques, sociales et culturelles engagées pour la justice sociale, l’écologie et la démocratie : notre devoir est de nous engager sans délais et de tout mettre en œuvre pour résister à l’extrême droite et permettre une réelle alternative victorieuse.

C’est pourquoi la Commission Administrative Nationale de la Confédération Nationale du Logement (CNL) a décidé ce mercredi 12 juin de rejoindre le Nouveau Front Populaire au niveau de l’hexagone.

Depuis sa création en 1916 avec des femmes engagées pour la grève des loyers, la CNL a toujours répondu présente aux grands moments de l’Histoire. Elle a lutté sans réserve contre le fascisme et s’est engagée dans la résistance quand elle était interdite entre 1939 et 1945. La CNL s’est toujours mobilisée pour de nouvelles conquêtes sociales et a toujours lutté contre l’antisémitisme et le racisme, contre les lois d’exclusion et de ségrégation sociale jusqu’au projet de loi Kasbarian II.

À chaque moment, la boussole de la CNL reste la défense des droits des locataires et du logement social comme fondement d’une France solidaire, sociale et démocratique. Aujourd’hui comme hier, la CNL est présente pour résister à l’extrême droite.

Dans les jours à venir, la CNL prendra sa part au travail de mobilisation populaire pour les habitant·e·s et la démocratie. De la cage d’escalier aux mobilisations nationales, la CNL va s’engager partout à La Réunion dans le Nouveau Front Populaire aux côtés des organisations politiques, syndicales et associatives excepté sur la 2eme circonscription où nous soutenons la candidature d’Erick FONTAINE Sans Etiquette qui défend sans relâche le démantèlement du logement social aux côtés des Réunionnais.

La CNL appelle solennellement les habitant·e·s à s’engager sur l’ensemble des circonscriptions de La Réunion pour battre le RN et les macrconistes qui s’apprêtaient à démanteler le logement social.

La CNL lance un appel aux acteurs du logement afin de s’engager pour une large victoire, imposer de nouvelles conquêtes pour le logement social et les droits des habitant·e·s.