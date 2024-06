Législatives 2024 : Thierry Robert est candidat sur la 7ème circonscription

Thierry Robert explique avoir consulté sa base militante avant de prendre la décision de faire son retour sur la scène politique dans le cadre des Législatives. L’ancien député affirme avoir été contacté par des centaines de personnes qui lui auraient demandé de déposer sa candidature. Il a d’ailleurs dès mardi soir organisé une première rencontre à Saint-Paul avec des soutiens politiques.

Le président du mouvement Pact (Le Peuple Aux Commandes du Territoire) sera donc en lice sur la septième circonscription qui comprend une partie de Saint-Paul et les villes de Saint-Leu, Saint-Louis, Trois-Bassins et de L’Étang-Salé. Thierry Robert avait élu en 2017, mais avait dû rendre son écharpe après avoir été destitué à cause d’un manquement à ses obligations fiscales.

Thierry Robert, qui prévoyait plutôt de revenir au moment des Municipales, a dû avancer son retour sur la scène politique pour répondre à l’avancement du calendrier électoral. Il repart donc à la conquête de la septième circonscription sur laquelle il s’est incliné de très peu en 2022 face à Perceval Gaillard.