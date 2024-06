Législatives 2024 : La liste des 67 candidats à La Réunion

Isaline Tronc et David Aipar, candidats dans la 7ème circonscription sous les couleurs de « L’Énergie Citoyenne en Action » et du parti « Vivre La Réunion », s’engagent à défendre les droits des citoyens et à moraliser la vie politique en réponse aux besoins et attentes légitimes des Réunionnais.