Le top 10 des noms d’animaux

…Et Ulysse pour les mâles

1- Ulysse : ce prénom se détache nettement avec ses variantes Ulys, Ulice, et Ulys. Ce héros emblématique

dans la mythologie grecque joue le rôle central dans l’Odyssée.

Le saviez-vous ? 20 ans après le long périple d’Ulysse, son chien le reconnait instantanément. Son nom est Argos. Une idée de nom pour 2025 !

2 – Uno : Si nous avons Una pour les femelles, il est normal d’avoir Uno pour les mâles. L’origine de ce prénom est tout aussi mystérieuse a moins qu’il ne fasse référence au célèbre jeu de carte.

3 – Usko : En finnois, Usko signifie croyance, confiance.

Dans le reste de la liste, on retrouve des noms tout aussi originaux comme Ulk (4e place qui veut dire plaisanterie en allemand), Urus (5e) ou Uggy (9e place, le jack russel du film the artist).

Une année 2023 pleine d’originalité, ou presque !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les propriétaires de chiens et de chats n’auront pas cédé à la facilité. L’origine des prénoms les plus donnés est souvent floue et peu commune. Point de Usher, Usain (bolt) ou Uranus, on a cherché des prénoms uniques et originaux.

Mais la diversité des prénoms qu’offre le U est réduite par rapport à certaines lettres comme le B ou le T. C’est la première année que nous avons un classement commun pour les chiens et les chats !

La cuvée 2023 respecte les règles pour le nom parfait pour un chien, à savoir :