Le prix paquet de cigarettes pourrait finir par atteindre 25 euros

Fumer coûte cher, de plus en plus cher, et ça ne va pas s’arrêter. Après une augmentation comprise entre 50 centimes à 1,50 € le paquet selon les références, les prix sont plus élevés que ce qu’avait annoncé le gouvernement dans son plan national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. L’ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, annonçait en novembre dernier un paquet à 12€ en 2025 et un passage à 13€ d’ici 2027. Pour certaines marques, les tarifs sont déjà supérieurs.

Deux sénatrices, Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly, proposent d’aller encore plus loin en matière de lutte contre le tabagisme et s’appuient sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en la matière dans un rapport sur la fiscalité comportementale.

“En France, la prévalence du tabagisme diminue quand le prix augmente de plus de 4% « , pointe le rapport adopté à l’unanimité par la commission des affaires sociales. Les parlementaires tablent donc sur une augmentation par palier de 5% chaque année, avec pour objectif un paquet à 25 euros à l’horizon 2040, ce qui équivaut à un prix multiplié par un peu plus de deux en 16 ans.

Les taxes pèsent aujourd’hui pour plus de 80% sur le prix du paquet de cigarettes et la fiscalité du tabac rapporte actuellement 15 milliards d’euros par an. En parallèle, la consommation de tabac engendre chaque année 73 000 morts prématurées en France.