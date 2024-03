L’activité s’intensifie sous le Volcan

Janvier 2024 se classe comme le troisième mois de janvier le plus pluvieux en plus de cinquante ans à La Réunion, avec des précipitations moyennes excédentaires de 140 % et des records de cumuls de pluie atteints dans plusieurs régions, suite au passage du cyclone Belal et aux fortes pluies associées à la tempête Candice et à des averses orageuses.