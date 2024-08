La SEDRE veut rencontrer le collectif Protège Nout Savane

Le projet d’urbanisation d’une zone de 92 hectares dans la magnifique savane qui surplombe le cap Lahoussaye, un site naturel unique dans l’île, soulève depuis plusieurs semaines la contestation de riverains et de défenseurs de l’environnement.

Dimanche 28 juillet, lors d’un rassemblement organisé par le collectif Protège Nout Savane, ces opposants ont longuement échangé sur les stratégies à adopter pour contrer les plans de la SEDRE, l’aménageur en charge du projet de construction de logements et de commerces dénommé Zac Renaissance 3. La SEDRE, qui communique régulièrement pour tenter de désamorcer la contestation à cette opération d’aménagement maintes fois repoussée et portée par le Territoire de l’Ouest, a fait parvenir hier aux rédactions un courrier de son directeur Yannick Payet Fontaine dans lequel une rencontre avec Protège Nout Savane est proposée, à la date du lundi 26 août.

L’aménageur craint sans doute que les membres du collectif ne viennent perturber la réunion exceptionnelle qu’il a prévue ce mardi après-midi à 17h avec le Conseil des habitants de Plateau-Caillou. Sur la page Facebook du collectif, un appel à se « rendre en nombre » à cette réunion d’information est d’ailleurs lancé.

Le communiqué de la SEDRE :

L’aménageur à l‘écoute et dans le dialogue avec les riverains et les habitants de Plateau Caillou

Depuis le démarrage des travaux qui se sont engagés en mai dernier, les riverains situés en proximité directe du chantier ont exprimé leurs préoccupations à la SEDRE, aménageur de la ZAC, notamment par courrier au sujet des impacts et des nuisances potentiels des travaux sur leur cadre de vie. Les interrogations exprimées dans cette lettre par les riverains, concernent particulièrement l’arrivée de nouvelles habitations et des constructions aux abords de leurs maisons, des dégradations potentielles issues de vibrations, mais aussi la perte de vue sur la savane, l’obstruction de l’air venant de l’océan, …

La SEDRE a répondu par courrier la semaine dernière au collectif de riverains constitué, l’aménageur réaffirme un certain nombre de points allant dans le sens d’un projet qui respecte son environnement naturel et résidentiel. Dans cette même correspondance, une rencontre est proposée avec le collectif dès le 26 août prochain, afin de poursuivre l’échange avec eux sur les préoccupations exprimées, et sur les réponses apportées par courrier par la SEDRE.

La SEDRE est pour un dialogue constructif et ouvert avec l’ensemble des riverains et des habitants de Plateau Caillou. Dans sa réponse, l’opérateur indique par ailleurs que même si les différentes phases de concertation auprès de la population ont été mises en œuvre dans le cadre des procédures réglementaires, une information plus régulière en particulier dans cette phase de travaux est nécessaire.

La SEDRE réitère que ce projet doit être construit en impliquant davantage les habitants de Plateau Caillou dans le développement de leur quartier. Dans cette perspective, un dispositif d’informations et d’échanges est mis en place avec différentes séquences prévues dès cette semaine du 19 août, avec la réunion du Conseil des Habitants de Plateau Caillou pour un nouvel échange (une première

réunion d’informations avait eu lieu en octobre 2022) avec les membres de cette instance afin de partager avec eux les avancées du projet. La rencontre dédiée avec le collectif de riverains le 26 août, et une séquence spécifique est également prévue la semaine prochaine avec les associations de Plateau Caillou. D’autres rencontres seront programmées dans le prolongement de ces premiers échanges, afin d’associer plus largement la population. Enfin le dispositif d’infos chantier est lancé, ainsi que l’espace en ligne ouvert dès cette semaine et qui sera alimenté au fur et à mesure de l’avancement du projet, afin de permettre aux habitants de trouver l’information nécessaire sur ce projet qui vise à l’aboutissement de l’aménagement de Plateau Caillou, initié depuis 1975 à travers les ZAC 1 et 2. La SEDRE reste à l’écoute des riverains et des habitants afin d’avancer collectivement vers la réalisation d’un projet raisonné et durable.