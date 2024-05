La Réunion s’apprête à accueillir la Flamme olympique

Un événement historique pour La Réunion

Le 12 juin prochain, La Réunion vivra un moment historique et inédit avec la venue de la Flamme olympique. Le Département, en tant que maître d’ouvrage de cette séquence, a travaillé en étroite collaboration avec le Comité régional olympique et sportif (CROS), la Région Réunion et les 24 communes de l’île pour organiser une semaine de festivités du 1er au 11 juin. « On a voulu montrer La Réunion sous toutes ses facettes en passant par les bas, par les hauts, côté montagne, côté mer, côté rural et côté urbain. Nous voulons faire en sorte que depuis le 1er juin jusqu’au 12 juin, que La Réunion vive en communion à travers le sport ces Jeux olympiques », a déclaré Cyrille Melchior.

Pour Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et ville-étape de ce Relais du passage de la Flamme, la venue de cette dernière est l’occasion de rendre hommage aux éducateurs et bénévoles de clubs et associations sportives. « On veut en faire une vraie fête de la joie et une reconnaissance à tous nos éducateurs et clubs sportifs parce que tous les champions qui participent aux Jeux olympiques ont tous traîné leurs shorts et leurs baskets dans des clubs », tient-elle à rappeler.

« À travers ces Jeux olympiques, nous avons tous ces rêves qui deviennent réalité. Il est important que nous puissions aussi faire rêver nos jeunes Réunionnais et leur dire que c’est possible (…) Au regard des sélectionnés et futurs sélectionnés, on voit que La Réunion sera bien présente au sein de ces Jeux olympiques », indique pour sa part Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle.

Une semaine de célébration sportive

Pour prolonger cet instant unique, une semaine réunionnaise des Jeux Olympiques et Paralympiques sera mise en place entre le 1er et le 11 juin. Le Département souhaite ainsi offrir aux Réunionnais plusieurs jours de fête et de célébration du sport « dans toute sa richesse et sa diversité ». Cette semaine mettra en valeur les nombreux clubs, ligues et comités sportifs de l’île, qui comptent plus de 160.000 licenciés.

Chaque jour, des activités sportives thématiques seront proposées, allant du sport santé au handisport, en passant par les sports de pleine nature et les sports collectifs, rassemblant aussi bien les plus jeunes, les licenciés de clubs les athlètes de haut niveau les familles sans oublier les seniors.

Le parcours de la Flamme à La Réunion

La Flamme olympique parcourra les cinq microrégions de l’île, mettant en valeur leur patrimoine et leur diversité. Le parcours est organisé autour de deux types de convois : un dit d’engagement et l’autre dit agile. Le premier, composé de 15 à 20 véhicules, reliera les communes des chefs-lieux d’arrondissement. Il débutera à Saint-Paul, passera par Saint-Pierre, Saint-Benoit et s’achèvera au Jardin de l’État à Saint-Denis. Ce convoi symbolique marquera les lieux emblématiques de l’histoire et du peuplement de La Réunion. Le second convoi, plus petit, avec 5 à 10 véhicules, mettra de son côté en valeur des sites emblématiques comme la Plaine des Sables, Le Tampon, la Pointe de Langevin à Saint-Joseph, et le Stade en eaux vives à Sainte-Suzanne. Il traversera des paysages spectaculaires, reflétant la beauté naturelle de l’île.

Une journée de festivités au Jardin de l’État

Le 12 juin, la Flamme olympique sera célébrée au Jardin de l’État à Saint-Denis. Le site accueillera des démonstrations de diverses disciplines sportives, telles que le judo, l’escrime, le basket, la boccia, le handball, le breakdance, le handisport, l’haltérophilie, la gymnastique et le moringue. Des animations musicales ponctueront également cette journée.

Après la remontée de l’avenue de la Victoire et de la rue de Paris, la Flamme olympique sera accueillie à l’entrée du Jardin de l’État. Les derniers relayeurs emprunteront l’allée centrale gazonnée pour se diriger devant le Muséum d’Histoire Naturelle où sera allumé un chaudron en forme d’anneau olympique. Cet instant solennel de l’allumage de la Flamme constituera le moment phare de cette journée unique du 12 juin 2024.