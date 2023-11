La reine Marcelle signe un bel exploit pour son retour sur la Diagonale

Elle a franchi la ligne d’arrivée à 6h22 ce samedi. La reine Marcelle brille à nouveau sur la plus prestigieuse des courses du Grand Raid. Celle-là même qui l’a fait entrer dans le coeur des Réunionnais. La Possessionnaise a en effet remporté la Diagonale des Fous à 5 reprises (1995, 2002, 2007, 2008, 2010).

Marcelle Puy-Vienne signe son retour sur le plus long tracé après six ans d’absence avec une très belle 82ème place au scratch et se place 6ème chez les femmes. Elle a bouclé les 165 km de course en 33 heures et 22 minutes et à une vitesse moyenne de 5 km/heure.

Ces dernières années, Marcelle Puy-Vienne s’était engagée sur les courses intermédiaires. Elle était arrivée par exemple 3ème de la Mascareignes en 2019.

Son dernier classement sur la Diagonale remonte donec à l’année 2017 où elle avait conclu le parcours à la troisième place chez les femmes.