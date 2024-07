La Plaine-des-Palmistes se dote de nouvelles pistes cyclables

La Plaine-des-Palmistes a officiellement lancé ce mercredi 10 juillet un projet d'aménagement cyclable visant à sécuriser et encourager la pratique du vélo dans la commune, notamment en son centre. Les travaux débuteront le 22 juillet prochain, et les rues concernées resteront accessibles aux véhicules des riverains. Le chantier devrait durer environ six mois.

Un projet ancré dans le Plan Régional Vélo

Initiée en 2014, la réflexion autour du Plan Régional Vélo a mené la commune de la Plaine-des-Palmistes à proposer quatre boucles cyclables dans le centre-bourg et sa périphérie. Ce projet vise à créer des continuités cyclables sécurisées, à promouvoir les modes de déplacement doux et à valoriser le patrimoine naturel de la région.

Il est ainsi prévu la création d’une piste cyclable en double sens dans la rue des Eucalyptus, qui comportera par ailleurs d’une bande végétalisée, avec création de nouveaux trottoirs et de places de stationnement. De son côté, la rue Frémicourt disposera dans les prochaines semaines d’une bande cyclable dans le sens montant tandis que la rue des Fuschias sera requalifée en voie partagée aussi bien pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons, avec une limitation de vitesse abaissée à 20 km/h.

Ce projet d’aménagement cyclable est par ailleurs en phase avec la réfection de la rue Louis-Carron afin de garantir une circulation plus fluide vers la médiathèque et la piscine indique la municipalité.

Ce projet, dont le coût global s’élève à plus de 2,5 millions d’euros (hors taxes), est financé en grande partie par des fonds européens FEDER à hauteur de 1,9 millions d’euros (hors taxe). L’enjeu est double pour la commune des hauts de l’Est qui souhaite non seulement encourager la pratique du vélo, mais aussi proposer un itinéraire de loisirs accessible à tous, mettant en valeur les remparts, forêts, goyaviers et cascades de la Plaine-des-Palmistes.

Promouvoir une mobilité douce et durable

Le maire de la Plaine-des-Palmistes, Johnny Payet, a marqué le lancement des travaux par un discours en présence de Amandine Ramaye, vice-présidente de la Région Réunion et déléguée à la démocratie participative, et des habitants du quartier. Il a souligné les problèmes de circulation dus à l’urbanisation et à l’augmentation du parc automobile, et a réaffirmé l’engagement de la municipalité à améliorer la qualité de vie grâce à des moyens de déplacement plus écologiques.

« Ce projet mené conjointement avec l’acquisition de vélos bus pour les scolaires et les manifestations et celui de stations vélos sur la commune devrait amener un engouement certain, tant pour les touristes que les Palmiplainois eux-mêmes », assure Johnny Payet, avant de conclure : « La Plaine bouge et ce n’est pas près de s’arrêter ».