La liste des établissements scolaires qui restent fermés mardi

Saint-Pierre

Les conditions climatiques et le niveau de pluviométrie restent conséquents, des pluies sont encore annoncées en fin de journée, de nombreuses routes et voies sont détériorées, des radiers restent fermés, circonstances qui entraînent d’importantes difficultés de circulation.

Le désenclavement de certains quartiers dans les écarts concentre nos moyens humains et matériels, nos équipes se relayent sans désemparer depuis hier soir, cette nuit et encore aujourd’hui pour venir en aide aux sinistrés.

En conséquence, et afin de garantir la sécurité de chacun, faciliter les interventions, procéder aux déblaiements et nettoyages, par décision du maire, Michel Fontaine, les écoles maternelles et primaires de Saint-Pierre resteront fermées le mardi 30 janvier 2024.

Saint-Joseph

Suite aux pluies diluviennes qui ont durement touché le territoire de Saint-Joseph hier après midi et durant la nuit, une nouvelle reconnaissance de terrain a eu lieu ce jour ainsi qu’un point en milieu d’après midi.

Dès lors, et compte tenu de la vigilance jaune fortes pluies et orages toujours en vigueur, du risque de nouvelles montées des eaux et de l’état particulièrement dégradé du réseau routier pour tous les usagers de la route, il est décidé de maintenir fermées l’ensemble des écoles du premier degré de Saint-Joseph le mardi 30 janvier 2024 et ce jusqu’à nouvel ordre.

Un nouveau point sera effectué ce mercredi dans la journée afin d’en informer les familles au plus tôt.