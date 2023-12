La France ? pas la France ?

(se demande le petit bébé perdu dans la Jungle de la Mondialisation)

Du bas en haut de l’échelle sociale, la France, l’Europe, le monde des humains, file un bien mauvais coton. Le commerce et les échanges nécessaires entre humains honnêtes et civilisés, c’est très bien mais, du fait d’un nivellement par le bas des salaires et de la qualité des produits, les excès du commerce de masse par les entreprises multinationales qui s’enrichissent abusivement, détruit les grands équilibres sociaux-économiques et environnementaux de la planète. Migrants dépouillés, président condamné, France déshonorée… Etc. Ne pleurez pas, amis Réunionnais. Même s’il faut remplacer « France » par Europe, US, Russie, Chine, Inde, Australie, Qatar, etc, plus de la moitié du Monde se pose la même question : « Où trouver une âme secourable pour rendre ma vie moins pénible ? » « Aide-toi et le ciel t’aidera » dit un proverbe populaire. Trivialement, ceci voudrait dire : « Si tu es dans la m…. c’est de ta faute.

Un autre proverbe dit : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ces deux affirmations contradictoires sont parfaitement exactes si l’on se contente d’une analyse superficielle, si l’on se contente de contempler l’écume des jours sans chercher à savoir d’où viennent les vagues. Les vérités de l’histoire du Monde et de l’humanité qui y a élu domicile, nous apprennent que ce ne fut jamais un long fleuve tranquille. Quant aux vagues successives qui ont agité les humains, il faudrait plutôt parler d’un raz de marée intervenu il y a moins de 500 ans et qui a tout bouleversé. C’est lorsqu’une partie de l’élite intellectuelle du monde fut frappée d’une maladie mortelle : l’ivresse du pouvoir. Ainsi est né ce que l’on appelle aujourd’hui « Le Monde Occidental ».

Il n’a pas suffi aux humains de faire le tour de la Terre. Le petit groupe qui, il y a 40.000 ans s’est retrouvé face à un Océan Atlantique infranchissable, s’est senti frustré. Fini les conquêtes faciles. L’autre moitié d’humanité qui a fait le tour de la Terre dans l’autre sens, s’est retrouvée en Amazonie face au même océan … et s’en est contenté. Alors, quid des frustrés ? Après avoir éliminé Neandertal, son dernier concurrent, Sapiens s’est senti fort dépourvu. Insensiblement et progressivement, ce sauvage agressif est parti à la conquête du pouvoir et a entraîné avec lui, une bonne moitié d’humanité. L’appât du gain et l’ivresse du pouvoir sont des maladies diablement contagieuses. Grâce à la perfidie de certains experts, le Monde est donc aujourd’hui coupé en deux. Ukraine, Gaza, on vient enfin de s’en apercevoir. Les bonnes intentions de l’ONU qui, depuis 78 ans est chargée d’éviter de nouvelles guerres, sont un fiasco.

L’hypocrisie et les mensonges de certains ont beaucoup compté dans ce retentissant échec. Alors, oui, il y a de quoi être un peu perdu dans ce salmigondis d’influences contradictoires dont la moitié au moins des citoyens du monde payent lourdement les frais. Mais, vous me croirez si vous voulez, né en plein milieu de la deuxième guerre mondiale, je suis optimiste. Même les fous ne veulent pas mourir. Et pour ne pas mourir, il faut faire la paix. C’est la dure loi de la dissuasion nucléaire et, c’est la loi de la vie, tout simplement. Demandez à LOUIS XVI ce qu’il en pense.