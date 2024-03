Journée Portes Ouvertes de l’École du Numérique (EDN) de la CCI Réunion : Le digital en illimité !

Au cours de cette journée, vous aurez l’occasion unique de :

Découvrir nos cursus de formation en alternance (du BTS au BAC+5) axés sur les métiers du numérique, du marketing digital au développement web en passant par la cybersécurité.

Rencontrer nos enseignants passionnés et discuter avec nos apprentis actuels pour en apprendre davantage sur leur expérience à l’EDN.

Explorer nos installations modernes et nos équipements de pointe, y compris notre tout nouveau studio photo et notre laboratoire de création (Genius Lab).

Vous renseigner sur les modalités d’inscription et les possibilités de financement de votre formation.

Nous vous donnons rendezvous :

Samedi 2 mars 2024 de 9h-17h

Au pôle Formation Nord, 12 rue Gabriel de Kerveguen à Sainte-Clotilde (Derrière La Nordev)