En cours – Accompagnement des entreprises de Cilaos les 19 et 20 février 2024

Ce lundi 𝟏𝟗 et mardi 𝟐𝟎 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒, le président de la CCI Réunion, Pierrick ROBERT, les élus et les conseillers de la CCI Réunion, sont à Cilaos pour apporter informations, conseils et aides au montage de dossiers aux Cilaosiens notamment lors de rendez-vous individuels. Pour cette action de proximité, sont également présents, 𝐌. 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐄𝐑, 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐥𝐚𝐨𝐬, 𝐌. 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝 𝐃𝐀𝐑𝐁𝐀𝐊𝐘, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐒𝐆𝐀𝐑, les techniciens de la 𝐂𝐆𝐒𝐒, du 𝐂𝐏𝐒𝐓𝐈 et 𝐌. 𝐆𝐞́𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐑𝐈𝐕𝐈𝐄𝐑𝐄, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐮𝐱.