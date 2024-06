Jeux Olympiques : Saint-Paul se prépare à accueillir la flamme

Voici donc la liste officielle des relayeurs de la flamme olympique à Saint-Paul. Si la nageuse Alizée Morel sera bien présente, on peut également citer le footballeur de plage Jérémy Basquaise,ou le graffeur Jace, mais aussi 14 autres personnalités (François Aipart, Gaëlle Marie Eliette Anazor, Serge Crochet, Julien Conac, Pascal Defour, Régine Delanoë, Laurent Dindar, Anne-Gaelle Hoarau, Marie-Rose Lacoudray, Gladys Karima Nignon, Sabrina Richard, Frederic Testu, Thomas Willemse, Estecy Zopire Barlie). “Nous voulons faire vivre les valeurs du sport”, insiste Emmanuel Séraphin. L’édile rappelle aussi que Saint-Paul va financer le voyage de 20 marmailles de la commune, dont deux mafatais, jusqu’à Paris pour découvrir les sites de la capitale et voir certaines épreuves. “Près de 6500 élèves ont participé à notre programme Athlécole. Et ces écoliers ont été sélectionnés lors d’un grand meeting sportif. C’est un projet de longue date et nous voulons que des enfants participent à ce moment historique”, poursuit le maire de Saint-Paul.

Ils vont porter la flamme le long d’une boucle sur le front de mer de Saint-Paul, avant de terminer sur le parvis de l’hôtel de ville. Seul bémol, il faudra être matinal pour assister au passage de la torche. En effet, le départ est donné à 7h30, pour se terminer à 8h. Ce délai est impératif pour permettre le départ de la flamme pour Saint-Pierre, sa troisième étape dans l’île.

Un centre-ville bouclé

Les automobilistes devant se rendre dans le centre de Saint-Paul peuvent déjà être prévenus, ils ne pourront pas circuler entre 6h et midi. La route du cap Lahoussaye sera également interdit aux véhicules dans la direction Sud/Nord. Les parkings de l’ultra centre seront fermés, et les habitants ne disposant pas de parkings privés seront invités à déplacer leurs voitures dès 20h ce mardi. La mairie invite donc à privilégier les places situées en périphérie du centre-ville. “Le tracé sur le front de mer va permettre aux Réunionnais d’assister au passage de la flamme en se disposant tout le long du parcour”, précise Sébastien Guyon, le deuxième adjoint à la commune de Saint-Paul.

Et une fan-zone pour toute la durée des JO

Après le succès des fan-zones durant l’Euro et la coupe du Monde, la mairie a décidé de rempiler en organisant cette fois-ci un “club 2024”. Près de 700 places assises sont prévues pour permettre la diffusion des cérémonies et des épreuves, de 15h à1h en semaine et de 9h à 1h le week-end. En tout, 115 heures de diffusion sont déjà prévues. Des animations et des manifestations sportives seront proposées au public, avec, par exemple, une journée sénior le 10 août pour tous les Réunionnais avec des éducateurs de la ville.