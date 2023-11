Interdiction bientôt de fumer sur les plages, dans les forêts, parcs publics et aux abords des établissements scolaires

Le gouvernement a décidé de relancer la lutte contre le tabagisme, alors que le nombre de fumeurs quotidiens stagne à 12 millions parmi la population adulte depuis plusieurs années. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, a dévoilé ce matin le nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. Il rappelle que la France paie chaque année un lourd tribut au tabagisme, qui reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75.000 décès annuels, soit 200 morts par jour.

Le premier pilier de ce plan vise à prévenir l’entrée dans le tabagisme, en particulier chez les jeunes, parmi lesquels une nette baisse de la consommation a été observée entre 2017 et 2022. Le gouvernement a pour objectif de parvenir à une génération sans tabac d’ici 2032. Pour ce faire, le prix du paquet de cigarettes, actuellement d’environ 11 euros en métropole, sera progressivement porté à 13€ d’ici 2027. La première étape de cette augmentation interviendra dès le 1er janvier 2024 avec une augmentation comprise entre 40 et 50 centimes, et un passage à 12€ en 2025.

Une autre mesure qui devrait être bien accueillie par les acteurs de la lutte contre le tabac est la généralisation des espaces sans tabac dans les plages, forêts, parcs publics et aux abords extérieurs de certains lieux publics à usage collectif, en particulier les établissements scolaires. Cette mesure vise à « dénormaliser » la consommation de tabac dans ces lieux, où les interdictions relevaient principalement de décisions locales jusqu’à présent.

En ce qui concerne les jeunes, une proposition de loi visant à interdire les cigarettes électroniques jetables à usage unique, appelées « puffs », est en cours d’examen par la commission des affaires sociales, avec le soutien de 162 députés issus de 8 groupes politiques. Cette mesure vise à contrer l’attrait de ces produits colorés et aromatisés chez les adolescents.

En ce qui concerne d’autres « produits d’appel », comme les sachets de nicotine, le ministère de la Santé prévoit d’ouvrir la réflexion pour mettre en place des règles permettant de mieux anticiper et intervenir face à ces nouveautés chaque année. Un travail sera également engagé pour limiter les arômes autorisés dans les produits de vapotage.

Un deuxième volet du plan comprendra des mesures visant à accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac, avec un rôle accru prévu pour les pharmaciens dans l’accès aux traitements de substitution nicotiniques, dans le cadre d’une expérimentation.