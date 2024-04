Inauguration de l’aire de jeux et de la voie verte du Parc des Palmiers du Tampon

Mercredi 3 avril 2024, la Commune du Tampon a inauguré après 8 mois de travaux la plus grande aire de jeux de la Commune, près du Parc des Palmiers.

D’une capacité d’accueil de plus de 400 joueurs, ce nouvel espace est composé de 16 jeux pour les enfants, d’un espace de street work-out pour les adolescents et d’un espace fitness pour les parents.

Une voie verte a elle aussi été inaugurée. Longeant l’extension du Parc des Palmiers et bénéficiant d’un éclairage solaire, cette voie a été conçue dans un objectif écologique et permettra à la population de se déplacer à pied et à vélo en toute sécurité aux abords de la rue Charles Baudelaire, de la rue François Hibon et du chemin Dassy.

Ces deux projets ont bénéficié de l’appui et du soutien financier du Conseil Départemental.

Aire de jeux :

– Coût total des travaux : 690 000 €, financés par le Département dans le cadre du PST 2 à hauteur de 80% (552 000 €) et par la Commune à hauteur de 20% (138 000 €).

Voie verte :

– Surface de 3000 m², 425 mètres de long

– Coût total : 1 013 511 €, financés par le Département à hauteur de 74% (709 457 €) et par la Commune à hauteur de 26% (304 054 €).