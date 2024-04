La commune du Tampon organise les festivités de l’Eïd le 21 avril de 9h30 à 17h à la SIDR 400.

De nombreuses activités et animations gratuites sont prévue : hénné, art du thé et calligraphie, découvertes culturelle et culinaires, danses, chants traditionnels et bien d’autres.

Retrouvez le programme complet de la journée : https://bit.ly/3vGFSfo

Entrée gratuite et restauration sur place.