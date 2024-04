Le Tampon : Inauguration des résidences Léon Ah Fa et Jack Gence

Le Tampon et la SHLMR inaugurent deux nouvelles résidences, soit 55 logements sociaux et 5 locaux commerciaux

Communiqué de la ville du Tampon :

La ville du Tampon et la SHLMR poursuivent leurs efforts face à une demande toujours accrue en matière de logement. C’est dans cette optique que la ville du Tampon et la SHLMR inaugurent deux nouvelles résidences, offrant ainsi une réponse concrète aux besoins de la population.

Un pas de plus vers le logement pour tous

À la fin de l’année 2023, la ville du Tampon recensait 4 930 logements sociaux, dont 1 430 logements étaient gérés par la SHLMR. En continuant leur engagement commun pour l’amélioration des conditions de logement à la Réunion, la SHLMR et la Ville du Tampon inaugurent les résidences : « Léon AH FA » et « Jack GENCE ».

Ces nouvelles résidences, composées de 55 logements sociaux allant du T2 au T5, avec en plus 5 locaux commerciaux et offrant 67 places de parking souterrain, répondent à une demande croissante au cœur d’une zone urbanisée dynamique. Leur localisation privilégiée assure une proximité immédiate avec toutes les commodités nécessaires à une bonne qualité de vie pour les résidents.

Cette collaboration est le résultat d’un investissement et d’un partenariat solide entre divers intervenants du secteur immobilier à La Réunion. Ces nouveaux logements ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des Réunionnais, proposant ainsi des résidences sécurisées, abordables et de qualité. La livraison de cette résidence est une étape de plus dans la résolution du défi du logement abordable et démontre l’engagement des acteurs envers l’amélioration des conditions de logement pour l’ensemble de la population réunionnaise.

Le chantier a également eu un impact positif sur l’emploi, générant 35 emplois à temps plein avec une pointe atteignant jusqu’à 45 emplois lors du pic d’activité du chantier.