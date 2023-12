Il faut sauver le soldat « QUOTIDIEN »

Il y a des ressources précieuses dont on ne mesure pas toujours l’importance. Une presse locale et journalière comme le JIR et le Quotidien de La réunion, voilà une ressource précieuse que, très rapidement, nous risquons tous de regretter. Cela me fait penser à l’hydrogène naturel. Il y a 50 ans, un puits pétrolier ne produisant que de l’hydrogène, fut abandonné. A l’époque, ça n’intéressait personne. Cette année, le Monde entier se précipite sur cette ressource. Et la société espagnole bien nommée « Hélios » va remettre ce puit en exploitation. Réfléchissez bien, investisseurs visionnaires, la presse écrite n’est pas morte. De nombreuses études nous démontrent le contraire. Après la vague monstrueuse du virtuel, ne risquons-nous pas de connaître un retour de bâton et une vague encore plus monstrueuse avec le retour de l’écrit papier et une communication un peu plus humaine ?

