Hermitage : Le plan de circulation pour le réveillon du Nouvel An

La mairie de Saint-Paul met en place un dispositif particulier pour le réveillon du Nouvel An dans le secteur de l’Hermitage. Le plan de circulation modifié entrera en vigueur à partir de 15 heures ce dimanche.

Les changements les plus marquants :

– La rue des sables sera fermée

– L’avenue Leconte de Lisle sera en sens unique

– Le Chemin du Père Lafrite sera en sens unique

Le retour à la normale pour les sens de circulation est prévu le lundi 1er janvier à partir de 6 heures du matin.

Règles de bonnes pratiques

La mairie de Saint-Paul a aussi rappelé l’importance pour le public de respecter les sites naturels du littoral saint-gillois. Les tirs de feux d’artifice, de fusées et l’utilisation des pétards et lanterne, les barbecue et feux sont interdits. Le camping, le bivouac ainsi que les camping-cars ne sont pas autorisés. Les animaux domestiques ne sont pas non plus tolérés sur la plage.