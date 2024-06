Euro : Les Bleus face à la Pologne ce soir

Tenus en échec par les Pays-Bas vendredi dernier (0-0), les Bleus n’ont pas encore validé leur qualification en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Ils occupent actuellement la première place du groupe D à égalité avec les Pays-Bas (4 points), devant l’Autriche (3 points) et la Pologne (0 point). Alors que les Polonais sont d’ores et déjà éliminés, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront les battre ce mardi (18 heures, heure de Paris) pour espérer terminer en tête de la poule, alors que les Néerlandais affronteront l’Autriche dans le même temps.

Il va toutefois sans dire qu’une victoire face à la Pologne dégagerait l’horizon bleu. S’ils terminent premiers de leur groupe, les Tricolores affronteront en huitièmes de finale le deuxième du groupe F (actuellement la Turquie, à la lutte avec le Portugal, la République tchèque et la Géorgie). S’ils terminent deuxièmes, les hommes de Deschamps joueront contre le deuxième du très ouvert groupe E, le seul à compter quatre équipes à trois points : Belgique, Roumanie, Slovaquie et Ukraine.

Après deux premiers matchs où ils ont déçu en attaque, les Bleus auront à cœur de faire mieux et de monter en puissance face à la Pologne, ce mardi 25 juin à 18 heures, au Signal Iduna Park de Dortmund. La rencontre est à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports 1.