Euro 2024 : La France se qualifie pour les demies au bout du suspens

L'équipe de France s'impose en quart de finale face au Portugal au terme de l'épreuve des tirs au but (5-3) après 120 minutes de jeu sans aucun but. Les Bleus affronteront les Espagnols en demie-finale mardi prochain.

La France de Kylian Mbappé élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale de l’Euro 2024. Sur une pelouse abimée de Hambourg, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans un match très tendu. La force défensive et le manque criant de réalisme offensif sont les deux éléments marquants de cette rencontre.

La première mi-temps dictée par un jeu tactique basé sur le placement défensif est d’abord très fermée. Les deux équipes sont sur la retenue à cause des menaces offensives qui sont restées muettes. La France réalise 20 tirs dont cinq cadrés contre 15 dont quatre pour le Portugal. Les formations pourtant remplies de talent se sont observées pendant longtemps avant que la fatigue s’installe et que les attaques deviennent plus franches à l’approche de la fin du temps réglementaire.

Kylian Mbappé, souffrant d’une fracture du nez, a reçu un coup durant le match. Physiquement émoussé, il a laissé sa place durant les ultimes minutes de la prolongation. Aux tirs au but, les Français se sont montrés déterminés et fiables avec cinq transformations contre trois pour les Portugais.

La France affrontera mardi soir l’Espagne qui est venue à bout un peu plus tôt de l’Allemagne (2-1) durant les prolongations. À noter que les Bleus atteignent le carré final de l’Euro sans avoir marqué une seule fois dans le cours du jeu.