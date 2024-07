Euro 2024 : La France affronte la Belgique pour une place en 1/4 de finale

Les choses deviennent sérieuses pour les Bleus. Après une phase de poules terne avec aucun but inscrit dans le jeu, les hommes de Didier Deschamps vont rencontrer une vieille connaissance en 1/8 de finale de l’Euro 2024 : la Belgique.

Depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, la rivalité footballistique entre les deux équipes ne s’est jamais affaiblie. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont toujours en travers de la gorge leur élimination au Mondial, renforcée par la défaite en demi-finale de la Nations League en 2021 (3 à 2).

Depuis cette date, les deux équipes ont évolué. Si les Bleus ont vu arriver de nouveaux talents, les Belges arrivent à la fin de leur « génération dorée », qui n’est jamais parvenue à obtenir un titre. Cependant, la prudence est de mise, car c’est souvent lorsque l’on pense qu’une équipe est dépassée qu’elle parvient à réaliser l’exploit.

D’autant que les sources d’inquiétudes sont multiples pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Durant les trois premiers matchs, les Bleus n’ont inscrit que deux buts : un but contre son camp (CSC) des Autrichiens et un penalty face à la Pologne. Une inefficacité offensive inquiétante, d’autant plus que les Français sont en 4e position dans la statistique des buts attendus et premiers dans le nombre de touches de balle dans la surface.

Pour tenter d’y remédier, Didier Deschamps va passer du 4-3-3 à un 4-4-2 avec Kylian Mbappé et Marcus Thuram en pointe, soutenus par Antoine Griezmann.

La composition probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouaméni – Kanté, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé.

Coup d’envoi à 20h de La Réunion.